Tite Kubo vs gli hater: le risposte piccate e cancellate del mangaka di Bleach su Twitter

Bleach è uno dei manga più famosi di sempre. Il manga pubblicato su Weekly Shonen Jump è uno degli shonen più famosi del nuovo millennio, conosciuto come membro dei big 3 che hanno dato nuova linfa vitale ai manga in occidente. Ovviamente all'inizio non era tutto rose e fiori, con i fan che sono arrivati piano piano in Giappone.

La sua popolarità poi è cresciuta a dismisura in particolare grazie all'anime. Con la passione di una parte del pubblico è arrivato però anche l'odio scaturito da un'altra parte di lettori e spettatori, come ormai è consueto nel mondo odierno. Fan ed hater sono due volti della stessa medaglia e sono entrambi onnipresenti. L'autore di Bleach ha avuto a che fare con alcuni di essi poco tempo fa su Twitter.

In una serie di tweet ora cancellati, Tite Kubo è stato infastidito da alcuni commenti su Bleach, con alcuni in particolare che si scagliavano contro il manga e il personaggio di Inoue Orihime. Kubo a quel punto è esploso e ha risposto dicendo che: "Se hai abbastanza talento da disegnare qualcosa di più interessante di Bleach, allora dovresti diventare subito un mangaka. Se è meglio, potrebbe avere anche più successo di Bleach. Se dici che non sai disegnare, allora lavora sodo e diventa un editor che fa da suggeritore per i mangaka. Se hai qualche talento, allora sarai ben accolto. Quelli senza talento, e per quelli che non lavorano e che non fanno altro che lamentarsi delle ingiustizie che subiscono, non possono fare altro che scagliarsi contro quelli come noi che stanno lavorando sodo. Chiudono gli occhi e si rinchiudono in un angolino, vivendo con le bocche aperte mangiando null'altro che pioggia e polvere".

Il mangaka di Bleach quindi non si è risparmiato, anche se la cancellazione successiva dei tweet fa pensare che Kubo ritenga in qualche modo di aver esagerato. Il mangaka è tornato di recente con il oneshot di Bleach, mentre Studio Pierrot sta preparando il nuovo anime.