Titoli e anticipazioni per Boruto 266-268: la verità verrà a galla?

La saga di Kawaki all'Accademia Ninja sta per cambiare passo. Nel corso del mese di settembre, la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations porterà a cambiamenti imprevisti. Kawaki verrà presto smascherato?

Nell'episodio 261 di Boruto è cominciato un nuovo arco narrativo completamente incentrato su Kawaki e Himawari, la piccola di casa Uzumaki che ha finalmente deciso di diventare una kunoichi. I due fratellastri sono compagni di corso all'Accademia Ninja di Konoha, dove Kawaki è impegnato in una missione top secret. Il Settimo Hokage gli ha affidato il compito di sorvegliare la principessa del Paese del Bambù, che si trova alla Foglia come studentessa straniera.

Lentamente, Kawaki ha stretto amicizia con Kae, che inizialmente aveva difficoltà ad aprirsi con i suoi compagni. Tuttavia, pare che presto Kawaki dovrà gettare la maschera e rivelare il suo vero obiettivo. Ecco cosa accadrà negli episodi 264-265 Boruto.

L'11 settembre andrà in onda l'episodio 266, intitolato "Himawari Kidnapping Incident". Chi mai oserà rapire la figlia dell'Hokage Naruto e per quale motivo lo farà? Questo disastro scatenerà l'ira di Kawaki, che cercherà di salvare la sua sorellastra prima che lo venga a scoprire suo padre.

Il 18 agosto la saga originale prosegue con l'episodio 267, intitolato "Kawaki, reveals his identità!?". Per un motivo non ancora precisato, Kawaki verrà costretto a sputare il rospo. Come reagirà Kae a questa amara verità e in che modo cambierà il loro rapporto?

Infine, l'episodio 268, intitolato "The Targeted School Festival", verrà trasmesso il 25 settembre. All'Accademia Ninja verrà organizzato un festival scolastico, l'anno scolastico è già vicino al termine?