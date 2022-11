Titoli e anticipazioni per Boruto 276-278: l'inizio di un gioco mortale

L'arco narrativo diKawaki e Himawari all'Accademia Ninja è giunto al termine con il successo del ninja di Konoha. L'assassinio di Kae è stato sventato e la principessa ha potuto fare ritorno al Paese del Bambù. L'anime di Boruto ha ora svoltato con una nuova saga inedita.

L'episodio 274 di Boruto ha lanciato un nuovo arco anime canon. Questa parte di storia, non presente nel manga, ma specificamente creata da Studio Pierrot per l'anime, punta i riflettori su Sasuke Uchiha e il suo allievo Boruto Uzumaki.

Sasuke e Boruto si sono allontanati da Konoha per mettersi sulle tracce di un falco leggendario in grado di percorrere oltre mille leghe con un singolo volo. Il loro viaggio li ha portati però a imbattersi in una misteriosa organizzazione che cattura animali rari per scopi di lucro. Come andrà avanti questo racconto originale?

Boruto 276, "Welcome to the Labyrinth", verrà trasmesso il 20 novembre. Il giovane Uzumaki si appisolerà sul Fulmitreno, ma dopo essersi risvegliato noterà una stranezza: si è ritrovato in un posto diverso da quello su cui si era addormentato. Poco dopo, un uomo enigmatico di nome Ouga costringerà Boruto e gli altri passeggeri del treno a prendere parte a un esperimento che metterà a rischio le loro vite.

"Extinguishing Life", l'episodio 277 di Boruto che verrà trasmesso il 27 novembre, proseguirà gli eventi della puntata precedente. Boruto sta cercando un modo per permettere a lui e gli altri di sopravvivere al gioco mortale di Ouga. Tuttavia alcuni viaggiatori decideranno di prendere parte agli esperimenti per salvarsi.

Il 4 dicembre 2022 arriverà l'episodio 278 di Boruto, "Musical Chairs". I soggetti del test sono ormai esausti, ma parlando dei loro sogni e delle loro ambizioni provano a tenersi su di morale. Ouga sta tuttavia preparando un altro gioco mortale. Le vite dei passeggeri vengono nuovamente messe in pericolo.