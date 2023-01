Titoli e anticipazioni per Boruto 287-289: comincia l'adattamento della Saga di Code

Al Jump Festa 2023 Studio Pierrot aveva presentato il futuro a breve termine della serie animata di Boruto. Come da programmi, l'adattamento della Saga di Code è vicinissimo. Ecco di preciso quando l'anime tornerà a seguire gli eventi del manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto.

Nel corso del più grande evento mediatico di casa Shueisha, lo studio d'animazione dietro Boruto: Naruto Next Generations aveva riscaldato gli animi dei fan con due grandi promesse. La prima è stata mantenuta, con l'adattamento di Sasuke Retsuden che procede con i coniugi Uchiha impegnati in una difficile missione nel Paese di Redaku, mentre la seconda sta per essere mantenuta.

Al termine della trasmissione di Boruto 286, che segnerà la fine dell'avventura di Sasuke e Sakura, per l'anime comincerà una nuova era. Dopo più di un anno intero finalmente la serie tornerà ad adattare gli eventi dell'opera principale. La Saga di Code comincerà il 12 febbraio 2023 con la trasmissione dell'episodio 287 di Boruto. Intitolata "Claw Marks", la puntata porterà gli spettatori a conoscere il misterioso potere di cui è dotato l'ultimo componente ancora in vita dell'Organizzazione Kara.

In rete sono emersi i titoli anche dei due successivi episodi. Boruto 288 si intitolerà "Captives" e verrà trasmesso il 19 febbraio, mentre Boruto 289 si intitolerà "Qualification" e verrà trasmesso il 26 febbraio. Oltre a ciò, al momento non si sa ancora nulla di queste due puntate, ma presto gli spettatori dell'anime di Boruto avranno modo di conoscere Eida e Daemon, i due fratelli terribili che guideranno il corso dei prossimi eventi. E voi siete già tornati a guardare la serie anime con l'adattamento di Sasuke Retsuden oppure attenderete metà febbraio?