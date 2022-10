Titoli per Boruto 275-277: comincia un nuovo arco narrativo!

L'arco narrativo di Kawaki - Himawari all'Accademia Ninja sta per lasciare spazio a una nuova avventura inedita. Lo screenwriter Honda Masaya ha infatti già annunciato che tra poche puntate in Boruto: Naruto Next Generations comincerà una nuova saga anime original. Ecco i titoli dei primi episodi di questo arco.

L'arco dell'Accademia Ninja di Kawaki e Himawari giungerà a conclusione con Boruto 273, in onda il 30 ottobre in simulcast streaming su Crunchyroll. Cosa dovremo aspettarci è ancora un mistero, nonostante le parole dell'autore di Studio Pierrot. È stato infatti confermato solamente che si tratterà di una saga inedita, e dunque fuori dal canone del manga, senza fare riferimenti su quali personaggi verranno messi in luce questa volta.

A ogni modo, in rete sono trapelate le prime informazioni sulle prossime puntate di Boruto. Prima però, ecco il trailer di Boruto 272. Il 13 novembre è in arrivo l'episodio 275, intitolato "To the Sky Again". I ninja di Konoha voleranno in alto nel cielo? Potrebbe forse essere un riferimento al Villaggio della Nuvola.

Il 20 novembre è in arrivo invece la puntata 276, "Welcome to the Labyrinth". I protagonisti di questo arco filler si troveranno in un labirinto e dovranno cercarne la via di uscita. Infine, il 27 novembre è il turno di Boruto 277, "Disappearing Life". La vita di qualcuno spirerà via? Non è stato condiviso il titolo di Boruto episodio 274, che si porrà come intermezzo tra i due archi narrativi.