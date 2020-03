I titoli dei prossimi episodi di Black Clover salvano i fan: filler tenuti a bada

Nelle scorse settimane, Black Clover ha completato l'arco narrativo dell'invasione elfica e la presentazione di un demone di un'altra dimensione. Ciò ha portato la storia dell'anime pericolosamente vicina a quella del manga e, in queste situazioni, si occorre solitamente all'utilizzo degli episodi filler.

Proprio per questo le scorse due settimane hanno visto la trasmissione di due episodi dedicati al passato di Nero non presenti nel manga, mentre martedì 10 marzo sarà pubblicato un'ulteriore storia completamente originale. È quindi giunto il momento di vedere i filler in Black Clover in pianta stabile?

La risposta a questa domanda sembra essere di no: quest'oggi sono stati divulgati i titoli dei prossimi quattro episodi di Black Clover che accompagneranno gli spettatori nei martedì di marzo e il primo martedì di aprile.

L'episodio 126 si intitolerà "La confessione della Rosa Blu" e sarà trasmesso il 17 marzo;

L'episodio 127 si intitolerà "Indizio" e sarà trasmesso il 24 marzo;

Il 128 ha come titolo " Il regno di Heart " con trasmissione prevista il 31 marzo;

" con trasmissione prevista il 31 marzo; infine, il 7 aprile ci sarà l'episodio 129 intitolato "Diavolo: Megicula".

Questi episodi, come espresso anche dai titoli, adatteranno diversi capitoli del manga di Black Clover, verosimilmente fino al capitolo 127. Il rischio filler per i fan di Black Clover è quindi rimandato di un altro mese, con la produzione che potrebbe fare uso sapiente di un timeskip posizionato all'incirca in quella fase della storia.