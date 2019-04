TMS Entertainment festeggia l'anniversario con un canale Youtube

In quest'anno si tengono molti anniversari, come il ventesimo di Digimon Adventure, che tornerà con un film, e Mobile Suit Gundam che festeggerà ben quarant'anni. Tuttavia, non sono soltanto i franchise a celebrare, ma anche gli studi d'animazione. Infatti, la TMS Entertainment compie 55 anni che ha deciso di festeggiare con un canale Youtube.

Lo studio TMS Entertainment ha annunciato oggi l'apertura di un canale ufficiale sulla notissima piattaforma di streaming di Google, Youtube, per celebrare i cinquantacinque anni di storia dell'azienda. Il canale offrirà oltre 100 episodi gratuitamente provenienti dal catalogo degli anime classici fino a gennaio 2020.

Alcune serie sono purtroppo region-locked, mentre altre sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti d'america. Tra le serie inserite c'è Lupin III, un anime storico dello studio che da poco è rimasto orfano di Monkey Punch. In catalogo risultano esserci anche Lady Oscar, Sonic X, Saint Seiya: The Lost Canvas, Rocky Joe, Buzzer Beater, Tommy la stella dei Giants e Mila e Shiro.

Il canale continuerà ad aggiungere nuovi episodi e altre serie, che secondo i piani dell'azienda supereranno rispettivamente i 400 episodi provenienti da 130 diversi anime.