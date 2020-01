Il 'To Be Continued' di Barbanera fa impazzire i fan di ONE PIECE

Con la saga di Wanokuni, ONE PIECE ha sicuramente cambiato stile. Il nuovo staff che Toei Animation ha inserito nella produzione dell'anime ha innalzato la qualità, regalando momenti di animazione diventati subito apprezzatissimi dai fan. E un altro di questi è arrivato con l'episodio 917 di ONE PIECE pubblicato ieri 12 gennaio in Giappone.

La conclusione del primo atto di Wanokuni non ha portato immediatamente alla seconda fase dell'arco narrativo. C'è infatti tempo, nell'episodio di ONE PIECE, di mostrare cosa sta succedendo nel resto del mondo. Perona è ancora a Kurigaina con Mihawk, ma i due si separano per degli eventi che stanno per accadere in seguito alle decisioni del Reverie.

Intanto, sull'isola Hachinosu, Barbanera e la sua ciurma fanno facendo festa nonostante l'invasione di Gecko Moria. L'ex membro della Flotta dei Sette è giunto lì in cerca di Absalom, scatenando i suoi zombi e le ombre per farsi strada sulla terra nemica. L'intervento di Shiryu e Devon però metterà un freno alla scorreria di Moria, che si trova contro anche il terrificante potere del frutto Gura Gura in possesso di Barbanera.

Marshall D. Teach si trova al centro della struttura di Hachinosu, godendosi le ultime novità provenienti dal mondo: le scelte del Reverie, Wanokuni con Kaido, Big Mom, Rufy e Kidd. Emozionato per i cambi che stanno arrivando nel mondo di ONE PIECE, Barbanera utilizza ancora una volta il suo Frutto del Diavolo per preparare un "To Be Continued" distrutto dalla sua potenza.

Anche se con una breve apparizione, il nemico di Rufy non si è lasciato scappare questi secondi per far capire agli spettatori quanto sia importante la sua minaccia. Nel frattempo, sta per iniziare il secondo atto di Wanokuni, con l'anime di ONE PIECE che si interromperà momentaneamente per due settimane.