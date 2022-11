To Be Hero X: il trailer di debutto è sorprendente

Il mercato anime sta percorrendo una propria strada sul suolo cinese. L'industria dell'animazione giapponese ha fatto breccia in tante culture e l'ascesa dei donghua cinesi, animazioni prodotte in Cina, ne è una prova.

E' stata annunciata con trailer a sorpresa su Twitter una serie animata cinese di Studio Paper Plane, LAN Studio, PB Animation e BCool Studio: To Be Hero X.

To Be Hero X racconta la storia di Uncle, un affascinante designer di servizi igienici che riceve i superpoteri dal Comitato Eroe dell'Alleanza della Repubblica per la Pace Spaziale, per diventare un eroe. In To Be Hero X una battle royale definirà il titolo di eroe più forte e popolare della X, in un mondo in cui tutti possono diventare eroi.

Il trailer è stato elogiato per il forte impatto estetico-stilistico. Non sono ovviamente mancati i confronti, vista la miscela di stili di animazione 2D/3D, con l'acclamata serie animata Netflix sul franchise di Riot, che potrete approfondire nella nostra recensione di Arcane. Infatti, è sempre più diffusa la tendenza ad affiancare la classica animazione in due dimensioni con tecniche 3D, come stiamo per esempio vedendo anche in Chainsaw Man di Studio MAPPA.

Come vi sembra questo nuovo prodotto animato? Nell'attesa di maggiori news su To Be Hero X, potreste affacciarvi al mondo donghua con la lettura del nostro articolo su Heaven Official's Blessing.