To Become a Good Heroine: key visual e opening dell'anime tratto dal brano di HoneyWorks

Dalla canzone Heroine Tarumono! di HoneyWorks, orchestra vocaloid giapponese rinomata per le opening di Boruto: Naruto Next Generations e Gintama, e per l’ending di EDENS ZERO, verrà tratto un adattamento anime, di cui sono state rese note le prime informazioni. Ecco key visual, cast e sigla di apertura per questa novità del 2022!

Recentemente, è stato presentato To Become a Good Heroine! The Unpopular Girl and the Secret Job, una serie anime in uscita nell’aprile del 2022 che si basa sulla canzone Heroine Tarumono! di HoneyWorks. Nelle ultime ore, l’adattamento animato si è mostrato attraverso un poster promozionale e una clip in cui viene presentata l’opening, il brano “Julietta” del gruppo LIPxLIP.

L’anime sarà diretto da Noriko Hashimoto presso lo studio Lay-duce, mentre Yoshimi Narita si sta occupando della scrittura e della supervisione degli script. Kaori Ishii è character designer e direttore delle animazioni.

Heroine Tarumono! segue le vicende di Hiyori Suzumi, una liceale che, in cerca di un lavoretto part-time per realizzare la sua passione, diventa apprendista manager del gruppo idol LIPxLIP. Dal brano e dalla serie anime, sarà tratto anche un adattamento manga, in uscita a gennaio su varie piattaforme digitali nipponiche.

