To Every You I've Loved Before: i due romanzi sci-fi di Otono riceveranno un film nel 2022

To Every You I've Loved Before e To The Solitary Me That Loved You, i due romanzi sentimentali/sci-fi del 2006 di Yomiji Otono, riceveranno due adattamenti cinematografici nel 2022. La particolarità del progetto è che essendo i due romanzi complementari, entrambi i film debutteranno nei cinema giapponesi nello stesso giorno.

To Every You I've Loved Before racconta la storia di Koyomi Takasaki, un ragazzo con i genitori divorziati che vive con la madre. Il protagonista prova a farsi degli amici nella sua nuova scuola, ma a causa del suo carattere introverso ha difficoltà ad ambientarsi. Un giorno, però, la sua compagna di classe Kazune Takigawa parla con lui, e gli rivela di provenire dalla linea temporale 85, dove i due sono fidanzati.

To The Solitary Me That Loved You racconta la storia di Koyomi Hidaka, un ragazzo con i genitori divorziati che vive con il padre. Un giorno il protagonista incontra una ragazza chiamata Shiori Sato, e i due si innamorano. Tuttavia, anche il padre e la madre dei due ragazzi iniziano a frequentarsi, e per evitare di diventare fratellastri, Koyomi e Shiori decidano di viaggiare in un mondo parallelo.

To Every You I've Loved Before e To The Solitary Me That Loved You sono due romanzi complementari, fruibili in qualsiasi ordine. Questo significa che così come per le due opere cartacee, anche i film possono essere visti nell'ordine preferito dallo spettatore, ma è comunque necessario vederli entrambi per comprendere appieno la storia.

