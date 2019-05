To Love-Ru: l'autore festeggia insieme al mangaka di Sket Dance e Astra Lost in Space

La carriera di Kentaro Yabuki è stata ricca di successi, nonostante alcuni problemi personali che all'epoca influirono non poco sulla prosecuzione del manga di To Love-Ru. Partita da Black Cat, opera pubblicata nei primi anni 2000 su Weekly Shonen Jump, adesso è arrivata a nuovi livelli con l'adattamento manga di Darling in the Franxx.

Kentaro Yabuki ha deciso recentemente di festeggiare tutti questi anni di carriera, esattamente venti, con l'ausilio anche della Shueisha che ha permesso al mangaka di pubblicare due nuove storie autoconclusive relative a uno dei suoi manga più famosi, To Love-Ru, su Weekly Shonen Jump e Jump SQ. Tuttavia, sembra che per l'autore i festeggiamenti non siano finiti.

Infatti, l'autore Kenta Shinohara, famoso per aver pubblicato Sket Dance e Astra Lost in Space, insieme alla moglie, ha preparato una torta per dare i suoi auguri alla carriera dell'autore e un'altra per il compleanno della figlia di Yabuki. Il caso ha voluto anche che le mogli dei due mangaka siano sorelle, pertanto il festeggiamento è avvenuto in famiglia.

Kentaro Yabuki tornerà a pubblicare regolarmente Darling in the Franxx sulla rivista digitale Shonen Jump+, mentre Kenta Shinohara attualmente è impegnato con l'adattamento animato di Astra Lost in Space, in arrivo questa estate.