To Love-Ru: Kentaro Yabuki sta per lanciare un nuovo manga slegato dal brand

Secondo quanto riportato dal numero di dicembre del magazine nipponicoedito da, l’autore di, sarebbe al lavoro su un nuovo e imminente progetto.

Storico allievo di Takeshi Obata (illustratore di Death Note), il sensei Yabuki è ormai noto in tutto il globo per le avvenenti fattezze femminili che caratterizzano le sue opere più longeve, come appunto il brand di To Love-Ru. Come rivelato dallo stesso autore nel mese di aprile, il prossimo progetto sarà però slegato al franchise e la sua serializzazione avrà inizio già nel numero di gennaio della rivista Jump SQ, la cui uscita nelle fumutterie nipponiche è attualmente prevista per il mese prossimo.



I fan del tipico ‘ecchi’ proposto dal sensei potranno però dormire sonni tranquilli, in quanto la prima immagine del progetto (sfortunatamente non disponibile) immortalerebbe un giovane uomo circondato da otto procaci fanciulle completamente senza veli...



In attesa di conoscere ulteriori dettagli sul progetto, vi ricordiamo che Yabuki, nei mesi passati, ha dichiarato che la serie di To Love-Ru non può ancora definirsi conclusa, rivelando però come i futuri sviluppi del progetto non siano ancora stati stabiliti.



Lanciato in Giappone nel 2006, il manga originale di To Love-Ru si è concluso dopo 18 volumi, tutti disponibili in italiano grazie all’editore Star Comics. Il suo sequel diretto, To Love-Ru Darkness, si è invece concluso lo scorso marzo, dopo 18 tankobon. La pubblicazione italiana del progetto è attualmente arrivata al 14° volumetto. Dal franchise sono state inoltre tratte quattro serie televisive e svariati OVA, tutti inediti nel nostro paese.