To the Abandoned Sacred Beasts: annunciato il nuovo anime

La rivista Bessatsu Shonen Magazine è principalmente conosciuta per aver dato i natali a L'attacco dei Giganti, uno dei titoli di punta della rivista e riconosciuti a livello internazionale. Ma gli anime provenienti dai manga del Bessatsu sono tanti, e a breve si aggiungerà anche quello di To the Abandoned Sacred Beasts.

Il manga, il cui titolo giapponese originale è Katsute Kami Datta Kemonotachi e, riceverà quindi un adattamento animato. L'annuncio è stato dato oggi e sono stati svelati anche tanti dettagli sullo studio e il cast coinvolto nella realizzazione.

Innanzitutto, è stato mostrato il primo poster di To the Abandoned Sacred Beasts, con la protagonista Nancy Schaal Bancroft in primo piano, con toni di blu, mentre alle sue spalle c'è il coprotagonista Hank, cacciatore di mostri, su uno scenario infuocato. Contemporaneamente, sono stati presentati i primi character design dei due personaggi, con una prima prospettiva frontale completa e dei primi piani sui due volti. Infine, sono state divulgate le schede informative sui due protagonisti insieme ai due doppiatori che se ne occuperanno e lo staff principale.

Il regista sarà Jun Shishido;

Shigeru Murakoshi si occuperà della composizione della serie;

Daisuke Niinuma al character design;

Lo studio di produzione sarà MAPPA;

Hank sarà doppiato da Katsuyuki Konishi;

Nancy Schaal Bancroft avrà la voce di Ai Kakuma.

To the Abandoned Sacred Beasts è in corso sulla rivista mensile di Kodansha dal 9 giugno 2014 e segue la storia di Schaal, una ragazza che cerca vendetta per il proprio padre. Dopo aver trovato l'uomo che l'ha ucciso, scopre che i proiettili non hanno alcun effetto su di lui, e la vera storia sulla morte del padre le viene rivelata. In seguito a ciò, Hank, l'assassino del padre della ragazza, la invita a seguirlo nel suo viaggio per capire le motivazioni del suo gesto.