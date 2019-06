To the Abandoned Sacred Beasts: presentato il personaggio di Arthur

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a To the Abandoned Sacred Beasts, anime su cui sta attualmente lavorando lo studio Maybe e atteso nel corso di luglio 2019, ha presentato al pubblico il personaggio di Arthur (Behemoth), il quale sarà doppiato da Kenjiro Tsuda.

La serie manga è stata lanciata nel Bessatsu Shōnen Magazine nel giugno 2014 e nel febbraio 2019 ha raggiunto il suo nono volume pubblicato. La sua premessa narrativa recita:

"Durante una violenta guerra civile protrattasi per anni che oppose il Nord al Sud, i nordisti in minoranza numerica usarono la magia oscura per creare mostruosi super-soldati chiamati Incarnati. Ora che la guerra è finita, quelle Creature Sacre devono imparare a farsi strada in una società pacifica o affrontare la morte per mano del Cacciatore di Bestie. Nancy Schaal Bancroft, la figlia di un Incarnato, si è ritrovata a cacciare il suo cacciatore, ma una volta raggiunta la sua preda, scopre la terribile verità sulla vita di queste creature."

Jun Shishido (storyboard e regista di Yuri!!! on Ice, Death Parade, Banana Fish) lavorerà alla regia dell'opera mentre Shigeru Murakoshi (Zombie Land Saga) sarà il responsabile della sceneggiatura. Daisuke Niinuma (che ha lavorato in ambito animazioni per Banana Fish, Kids on the Slope) sta lavorando al character design dei personaggi, anche se Takayuki Sano è stato accreditato per il design degli Incarnati. Chikako Kamata (Yuri!!! on Ice, Banana Fish) sarà il color designer mentre Hirofumi Morikawa (Banana Fish) sarà l'art director dell'opera. Momoko Mifune (Yuri!!! on Ice, Banana Fish) sarà invece il direttore della fotografia.

Nel corso di queste ultime settimane sono inoltre giunte nuove informazioni sia in relazione al cast di doppiaggio che nei confronti dell'ending theme dell'opera.