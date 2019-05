To the Abandoned Sacred Beasts: svelati altri nove membri del cast

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dell'anime To the Abandoned Sacred Beasts, tratto dal manga realizzato da Katsute Kami Datta Kemono-tachi, ha rivelato i nomi di altri nove membri del cast di doppiatori che lavoreranno all'opera, anche se non è stato specificato il ruolo che andranno a interpretare.

Già ieri il sito aveva annunciato altri due doppiatori che avrebbero partecipato ai lavori, segno del fatto che il team che si occuperà di doppiare l'opera sarà decisamente vasto. Andando più nello specifico, la lista dei nuovi arrivati comprende:

Kouki Uchiyama

Tomokazu Sugita

Tatsuhisa Suzuki

Shinnosuke Tachibana

Kenjiro Tsuda

Saori Hayami

Daisuke Hirakawa

Jun Fukuyama

Hiroki Yasumoto

Gli altri membri del cast finora presentati, invece, includono:

Katsuyuki Konishi come Hank

Ai Kakuma come Nancy Schaal Bancroft

Yūichi Nakamura come Cain

Mamiko Noto come Elaine

Kaito Ishikawa come Claude

Yōko Hikasa come Liza

Kana Ichinose come Miglieglia

Maaya Sakamoto come Elizabeth

La serie manga è stata lanciata nel Bessatsu Shōnen Magazine nel giugno 2014 e nel febbraio 2019 ha raggiunto il suo nono volume pubblicato. La sua premessa narrativa recita:

"Durante una violenta guerra civile protrattasi per anni che oppose il Nord al Sud, i nordisti in minoranza numerica usarono la magia oscura per creare mostruosi super-soldati chiamati Incarnati. Ora che la guerra è finita, quelle Creature Sacre devono imparare a farsi strada in una società pacifica o affrontare la morte per mano del Cacciatore di Bestie. Nancy Schaal Bancroft, la figlia di un Incarnato, si è ritrovata a cacciare il suo cacciatore, ma una volta raggiunta la sua preda, scopre la terribile verità sulla vita di queste creature."

Jun Shishido (storyboard e regista di Yuri!!! on Ice, Death Parade, Banana Fish) lavorerà alla regia dell'opera mentre Shigeru Murakoshi (Zombie Land Saga) sarà il responsabile della sceneggiatura. Daisuke Niinuma (che ha lavorato in ambito animazioni per Banana Fish, Kids on the Slope) sta lavorando al character design dei personaggi, anche se Takayuki Sano è stato accreditato per il design degli Incarnati. Chikako Kamata (Yuri!!! on Ice, Banana Fish) sarà il color designer mentre Hirofumi Morikawa (Banana Fish) sarà l'art director dell'opera. Momoko Mifune (Yuri!!! on Ice, Banana Fish) sarà invece il direttore della fotografia.