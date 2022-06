To the Only Me Who Loved You, nuovo trailer per il film che gioca col multiverso

To the Only Me Who Loved You è solo uno dei film che debutterà in Giappone il 7 ottobre. In quella stessa data, infatti, uscirà sempre nel Sol Levante anche To All of You That I Loved,. Entrambi i lungometraggi sono infatti dello stesso autore, Yomoji Otono, ma soprattutto sono strettamente collegati nonostante appartengano a due multiversi.

Si tratta di un progetto ambizioso quello in collaborazione tra TMS Entertainment, lo stesso dietro l'adattamento anime di Dr. Stone, e Bakken Record. Entrambe le pellicole, infatti, raccontano una storia all'interno di due diversi mondi paralleli seppur restano strettamente collegati da un unico filo conduttore. Il genio, tuttavia, sta nell'ordine di visione dei film dal momento che il primo cambierà l'approccio con il secondo e il modo con il quale gli spettatori empatizzerano con i personaggi.

In calce alla notizia, intanto, potete dare un'occhiata al nuovo trailer di To the Only Me Who Loved You. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo progetto, invece, la sinossi di questo film recita quanto segue: "Koyomi Hidaka, che vive con suo padre dopo il divorzio dei suoi genitori, incontra un giorno Shiori Satou. I due si piacciono, ma tutto cambia quando i genitori si risposano. Koyomi e Shiori cercano così di saltare in un altro mondo dove non sono fratellastri..."

E voi, invece, che aspettative vi siete fatti per questo prodotto originale? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.