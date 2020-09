To Your Eternity: l'anime di Crunchyroll rinviato a poche settimane dall'uscita

To Your Eternity era stato annunciato per l'Italia grazie a Crunchyroll. Poche ore fa la piattaforma aveva confermato l'arrivo dell'anime basato sull'omonimo manga di Yoshitoki Oima per diversi paesi, tra cui quello nostrano. Ciò aveva portato anche a confermare con il trailer un'uscita a ottobre 2020 e una composizione di 20 episodi totali.

C'è però bisogno di cancellare alcune di queste informazioni a causa delle novità divulgate durante la mattinata giapponese. L'emittente NHK ha deciso infatti di rinviare l'uscita del primo episodio di To Your Eternity da ottobre ad aprile 2021. Il canale NHK Educational non vedrà quindi trasmessi i 20 episodi dell'anime durante questo finale di 2020.

L'annuncio è dovuto al ritardo nei lavori di produzione di To Your Eternity durante gli ultimi mesi, causati dal Coronavirus che quindi affligge ancora le case d'animazione. Il posticipo di sei mesi di To Your Eternity è sicuramente una brutta botta per chi attendeva di vedere quest'opera in versione animata. Per riempire questo vuoto, vi consigliamo di rivedere uno degli ultimi trailer con Fushi e gli altri personaggi di To Your Eternity.

La storia di To Your Eternity si concentra sull'arrivo di un'entità aliena sulla Terra che, mischiandosi alla popolazione terrestre, dovrà andare in cerca del senso della vita e della morte.