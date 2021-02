To Your Eternity: l'anime dall'autrice di A Silent Voice arriva presto su Crunchyroll

NHK, l'emittente televisiva giapponese detentrice dei diritti per la trasmissione di To Your Eternity, ha confermato che l'anime debutterà il 12 aprile in Giappone, dopo un posticipo lungo circa sei mesi. La serie verrà trasmessa in occidente da Crunchyroll, che ne ha confermato la messa in onda in simulcast anche in Italia.

To Your Eternity è un anime realizzato da Brain's Base (Spice and Wolf, Assassination Classroom), tratto dall'omonimo manga di Yoshitoki Oima, già autrice de La Forma della Voce. Crunchyroll descrive così la sinossi: "Un ragazzo che vaga da solo per le regioni artiche del Nord America incontra un lupo e i due diventano subito amici, facendo affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere in un ambiente inospitale. Ma il ragazzo cela qualcosa nel suo passato, e anche il lupo non è precisamente quel che sembra...".

Il manga è tutt'ora in fase di serializzazione in Giappone, dove conta quattrodici Volumi pubblicati. In Italia la distribuzione è affidata a Edizioni Star Comics, che ne ha già pubblicato i primi undici. Brain's Base ha rivelato che la prima stagione sarà composta da 20 episodi, quindi la serie anime dovrebbe trasporre i primi cinque tankobon, al netto di improbabili tagli.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più invece, potete dare un'occhiata all'ultimo trailer di To Your Eternity, disponibile con i sottotitoli in italiano.