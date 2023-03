To Your Eternity, annunciata la Stagione 3 dell'anime: il viaggio di Fushi continuerà!

Con due cour trasmessi in simulcast streaming da Crunchyroll tra la stagione autunnale del 2022 e l'inverno del 2023, To Your Eternity Stagione 2 ha emozionato gli spettatori proseguendo il viaggio di Fushi l'immortale. L'avventura non è tuttavia ancora giunta al termine, poiché la produzione ha rinnovato l'anime.

To Your Eternity Stagione 2 non ha pienamente convinto, soprattutto confrontando questa parte della storia con quella introduttiva andata in onda nel 2021. Nonostante ciò, l'anime basato sul manga shonen di Yoshitoki Oima è stato comunque rinnovato.

Al termine della trasmissione del 20° episodio di To Your Eternity 2, ultimo episodio stagionale, lo staff di Drive, che aveva sostituito Brain's Base alla conduzione, ha ufficialmente annunciato la Stagione 3 di To Your Eternity.

La Stagione 2 di To Your Eternity si è conclusa con Fushi che ha sconfitto i Nokker liberando la città di Renril e tornando al fianco dei suoi amati compagni di viaggio. Tuttavia, con un'ardua e triste decisione, l'Immortale ha lasciato i suoi cari per continuare a espandere la sua conoscenza sul mondo.

Nelle puntate di To Your Eternity Stagione 3, l'anime adatterà l'arco narrativo "Modern Day/New World", dando il via al secondo atto dell'opera. Fushi dovrà proseguire la sua lotta contro i Nokker per liberare il pianeta dalla loro minaccia? Vi salutiamo ricordandovi che su Crunchyroll è stata doppiata la prima stagione di To Your Eternity.