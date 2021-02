To Your Eternity: l'avventura di Fushi si presenta in due fantastici poster

Dopo un rinvio di circa quattro mesi rispetto alla data originariamente prevista, l'anime di To Your Eternity arriverà su Crunchyroll precisamente il 12 aprile, e per rendere l'attesa meno pesante, lo studio Brain's Base ha pubblicato due magnifici poster che ritraggono il protagonista Fushi e il lupo Joaan.

La storia di Fushi è apparsa per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, dell'editrice Kodansha, il 9 novembre 2016, e sin da subito l'opera di Yoshitoki Oima, stessa autrice di A Silent Voice, è riuscita a colpire molti appassionati grazie ai temi del viaggio e della scoperta, e alla presenza di personaggi ben caratterizzati, e un mondo reso interessante da un'infinità di misteri.

Dopo aver confermato i doppiatori che daranno la voce a Fushi, March, Parona e agli altri personaggi, lo studio d'animazione che sta realizzando la serie ha deciso di pubblicare i due fantastici, seppur semplici, poster che potete trovare in fondo alla pagina. È stato inoltre confermato che la prima stagione dell'anime sarà composta da 20 episodi, e che lo streaming in Italia sarà affidato alla piattaforma Crunchyroll, come mostrato nella breve anteprima pubblicata a settembre.

Per chi fosse interessato alla serie, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale: "Un ragazzo solitario viaggia attraverso le regioni artiche del Nord America e incontra un lupo, e i due diventano rapidamente amici, facendo affidamento sull'altro per sopravvivere all'ambiente ostile. Ma il ragazzo ha una storia, e il lupo è più di quello che sembra..."