To Your Eternity è di Crunchyroll: confermato l'arrivo in streaming ufficiale in Italia

Yoshitoki Oima ci ha incantato con il suo "La Forma della Voce", un manga in sette volumi pubblicato da Star Comics e che ha anche ricevuto la sua versione anime sotto forma di lungometraggio. Negli ultimi anni però l'autrice si stava dedicando al manga To Your Eternity. Anche questo pubblicato da Star Comics, sta per debuttare anche come anime.

Negli scorsi mesi abbiamo saputo chi era il doppiatore di Fushi e di altri personaggi dell'anime e da quanti episodi sarebbe stato composto To Your Eternity. Adesso però è stato anche comunicato chi porterà in Italia in streaming il nuovo prodotto pensato da Yoshitoki Oima.

Oggi Crunchyroll ha comunicato che To Your Eternity arriverà sulla sua piattaforma a ottobre. Una bella notizia per i fan del titolo che potranno quindi seguirlo sia senza pubblicità e a passo col Giappone se utenti premium e con pubblicità una settimana dopo l'uscita se utente free. In allegato al comunicato, Crunchyroll ha svelato un'anteprima di 38 secondi di To Your Eternity, sottotitolata in italiano.

Qui assistiamo all'inizio del viaggio di questa creatura e di Fushi, in una continua ricerca del senso della vita. Il trailer conferma anche la data di arrivo a ottobre e che To Your Eternity sarà composto complessivamente da 20 episodi.