To Your Eternity: Fushi e gli altri protagonisti hanno finalmente una voce per l'anime

Yoshitoki Oima ci ha meravigliati e commosso col suo La Forma della Voce. Da diversi anni però è alle prese con un nuovo manga, To Your Eternity, conosciuto anche come Fumetsu no Anata E. Da qualche mese, Weekly Shonen Magazine ha annunciato la produzione dell'anime di To Your Eternity.

Dopo questa rivelazione, seguita poi dalla distribuzione del primo trailer di To Your Eternity, sono state confermate finalmente anche le voci dei protagonisti del prodotto. Nei 20 episodi della prima stagione, vedremo il seguente cast:

Reiji Kawashima darà la voce a Fushi ;

; Rie Hikisaka darà la voce a March;

Aya Uchida darà la voce a Parona;

Rikako Aikawa darà la voce a Pioran;

Kenjiro Tsuda darà la voce a The Beholder.

To Your Eternity esordirà a ottobre 2020 nel blocco di trasmissione NHK Educational e ci porterà alla scoperta della vita e della morte vista dagli occhi di Fushi. I 20 episodi sono diretti da Masahiko Murata (Naruto Shippuden, Baby Steps) che collaborerà allo studio Brains Base. Koji Yabuno si occuperà del character design mentre Shinzo Fujita della composizione della serie. Il manga è pubblicato anche in simulpub su Crunchyroll, in inglese, mentre in Giappone è in corso su Weekly Shonen Magazine dal 2016.