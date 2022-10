To Your Eternity: una lunga pausa per il manga prima del prossimo arco narrativo

Iniziata nel novembre 2016 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, la serie To Your Eternity di Yoshitoki Oima ha saputo sorprendere moltissimi lettori grazie alla delicatezza dei temi trattati, e allo stile della mangaka, conosciuta per A Silent Voice. Tuttavia, forse in vista del gran finale, il manga sta per prendersi una lunga pausa.

La notizia è arrivata dall’utente @MangaMoguraRE, fonte piuttosto autorevole del settore che si è già dimostrata affidabile in passato, che tramite il post riportato in fondo la pagina ha confermato che l’avventura dell’immortale Fushi non tornerà sulla rivista edita da Kodansha prima di gennaio 2023. Una pausa lunga circa tre mesi, che avrà inizio dopo la pubblicazione regolare del prossimo capitolo, e che, da quanto specificato nel tweet, sembra essere necessaria per l’autrice al fine di preparare un nuovo arco narrativo.

Non è chiaro se si tratterà della saga finale della storia, anche se molti degli appassionati sembrano suggerirlo nei commenti al post. E voi cosa ne pensate di questo lungo periodo di pausa per To Your Eternity? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti. In conclusione ricordiamo che l'anime di To Your Eternity è su Crunchyroll, e vi lasciamo al nuovo trailer della seconda stagione.