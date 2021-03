To Your Eternity: nuovo trailer per l'anime dall'autrice di A Silen Voice con Utada Hikaru

Dopo il grande successo di A Silent Voice: La Forma della Voce, l'autrice Yoshitoki Oima ha iniziato un nuovo progetto nel 2016, To Your Eternity. Dopo 5 anni di serializzazione è giunto anche per il suo ultimo manga l'occasione di ricevere un adattamento animato che si preannuncia davvero ambizioso.

To Your Eternity uscirà ufficialmente il prossimo 12 aprile e compirà il suo debutto in simulcast anche in Italia. Lo studio Brain's Base (Mawaru Penguindrum) si occuperà delle animazioni e accompagnerà la prima stagione per un totale di 20 episodi. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al comparto tecnico messo in campo dalla compagnia con il nuovo trailer fresco di pubblicazione, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Sempre nella stessa clip, inoltre, potete notare il brano della cantautrice che si è occupata di realizzare la opening dell'anime, ovvero Pink Blood di Utada Hikaru, quest'ultima celebre per la saga di Kingom Hearts e i Rebuild di Evangelion. Qualora non abbiate mai sentito parlare di To Your Eternity, Crunchyroll descrive la storia con la trama che qui segue:

"Un ragazzo che vaga da solo per le regioni artiche del Nord America incontra un lupo e i due diventano subito amici, facendo affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere in un ambiente inospitale. Ma il ragazzo cela qualcosa nel suo passato, e anche il lupo non è precisamente quel che sembra...".

