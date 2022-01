To Your Eternity, ecco il nuovo poster della seconda stagione

Lo scorso 30 agosto era stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione di To Your Eternity. La prima stagione dell'anime, andata in onda nel corso del 2021 sull'emittente giapponese NHK, è arrivata in Italia grazie a Crunchyroll, e ha riscosso sin da subito un ottimo successo.

To Your Eternity è tratto dall'omonimo manga di Yoshitoki Oima, autrice anche di A Silent Voice, che porta avanti la serie dal 2016. La storia narra le vicende di uno strano essere immortale chiamato Fushi che, arrivato sulla terra, prende le sembianze di un lupo che ha trovato morto. Dopodiché, il giovane padrone del lupo confonde lo strano essere con il suo animale e, inconsapevole della sua morte, decide di prenderlo con sé.

La seconda stagione di To Your Eternity è prevista per il 2022, e per celebrarne l'uscita l'account Twitter ufficiale di NHK ha condiviso uno splendido poster di Fushi. L'immagine, su sfondo bianco, vede il volto molto chiaro del protagonista, con i soli occhi gialli che staccano dal rosa della pelle. Sopra i suoi capelli e sulle sue spalle, due macchie di colore violaceo-verdastro saltano subito all'occhio, e valorizzano il volto di Fushi.

Se volete recuperare To Your Eternity, la prima stagione è su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Yoshitoki Oima ha presentato nel suo manga una storia splendida e delicata, che nell'anime è stata molto ben animata da Brain's Base.