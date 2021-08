To Your Eternity rinnovato per una seconda stagione, uscirà nel 2022

To Your Eternity, l'anime di Brain's Base tratto dall'omonimo manga di Yoshitoki Oima, riceverà una seconda stagione a partire dall'autunno del 2022, secondo quanto dichiarato pochi istanti fa dall'emittente tv NHK. La prima stagione dell'anime si è recentemente conclusa ed è visibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

To Your Eternity è un anime shonen diretto da Masahiko Murata, divenuto un grande successo per via della storia toccante e della maturità dei temi trattati. La prima stagione dell'anime ha preso il via il 12 aprile 2021 e si è conclusa in giornata odierna, 30 agosto, con la trasmissione del ventesimo e ultimo episodio. In totale la Stagione 1 ha adattato 6 Volumi esatti del manga, e a quanto pare gli ascolti hanno convinto la produzione a proseguire con l'adattamento.

La serializzazione dell'opera di Yoshitoki Oima, intanto, procede senza interruzioni in Giappone, dove Weekly Shonen Magazine ha recentemente pubblicato il capitolo 148. In patria al momento sono disponibili 15 Volumi più un sedicesimo in uscita, mentre in Italia la distribuzione è in mano a Edizioni Star Comics, che il 15 settembre 2021 si metterà in pari con la pubblicazione del Volume 15. Il materiale al momento è sufficiente per produrre altre due stagioni dell'anime.

