To Your Eternity: solitudine, amicizia, lacrime e una disperata ricerca

Dall'autrice dell'acclamato A Silent Voice, è da poco arrivato sul palinsesto primaverile 2021 di Crunchyroll To Your Eternity, un'anime che si approccia alla vita e alla morte in modo filosofico e stimolante. La premiere di quest'opera già risuona nel cuore degli spettatori, ecco perché.

Il primo episodio di To Your Eternity vanta una narrativa, ritmi e musiche che suscitano una miriade di emozioni nel pubblico. In soli circa venti minuti, infatti, gli spettatori provano curiosità, paura, felicità e tristezza.

La puntata si apre con l'ascesa sulla Terra di una "cosa", un oggetto sferico che muta in risposta a ciò che accade intorno a esso. Dapprima diventa una roccia, poi del muschio e, infine, in un essere senziente, un lupo ferito dal manto bianco. Assumendo questa forma, la "cosa" sperimenta per la prima volta sensazioni a noi del tutto naturali come dolore, freddo e fame.

In seguito a un breve viaggio, il lupo arriva in un villaggio innevato in cui vive, completamente solo, un giovane ragazzo, che quando vede l'animale esplode di gioia scambiandolo per il suo amico Joaan, di cui ha assunto l'essenza.

Sebbene viva come un eremita, il ragazzo è allegro e solare, un gran chiacchierone. La "cosa", Joaan, si lascia conquistare dal suo carattere aperto e spensierato. Il ragazzo, però, è stato abbandonato da diversi anni. La sua famiglia è partita alla ricerca del "paradiso", un luogo in cui c'è tanto cibo, tra cui un qualcosa che è desideroso di assaggiare, della dolcissima frutta.

Catturato da questo sogno, il ragazzo decide di partire in viaggio per raggiungere i suoi cari. Caricandosi di provviste, il duo parte in un arduo viaggio in cui sfidano temperature a dir poco gelide. Non passa molto tempo prima che la natura abbia il sopravvento: improvvisamente, il ghiaccio sotto i piedi del ragazzo si rompe, facendolo cadere nelle acque gelide e ferendolo a una gamba.

Nonostante la situazione sia ormai tragica, il protagonista dell'episodio non perde le speranze, anzi, continua a parlare allegramente con il suo fedele amico Joaan. Tuttavia, la disperazione giunge quando i due trovano una carovana rotta e abbandonata, probabilmente appartenente proprio alla famiglia del ragazzo, che comprende finalmente quanto la vita sia dura e crudele.

Chiedendo scusa al suo unico amico, decide di tornare indietro verso la sua casa, dove, malato e ferito, trascorre i suoi ultimi giorni. Prima di abbandonare la vita, esprime un ultimo desiderio, che Joaan si ricordi per sempre di lui.

Il ragazzo che ha dato a Joaan un nome, una casa e un amico, muore sfinito. Il lupo, però, improvvisamente muta nuovamente e assume le sue sembianze per esaudire i suoi più profondi desideri: vedere il mondo e incontrare tante persone.



Cosa ne pensate di queste premesse? Ecco un trailer di To Your Eternity. Il protagonista e Joaan sono ritratti in questi due fantastici poster di To Your Eternity.