To Your Eternity: la Stagione 2 dell'anime sta deludendo le aspettative?

To Your Eternity è stato uno degli anime di maggior successo del 2021 grazie a una narrazione sontuosa e al forte impatto emotivo negli spettatori. La seconda stagione dell'adattamento era dunque molto attesa dalla community, che però è scontenta di come si sono evolute le vicende.

Il manga di To Your Eternity è ancora in pausa, con il terzo grande arco narrativo che comincerà a fine gennaio 2023. Dunque al momento l'unico medium per seguire l'avventura di Fushi l'immortale è la serie animata.

La produzione della seconda stagione dell'adattamento è passata dalle mani di Brain's Base e Masahiko Murata a quelle di Studio Drive e Kiyoko Sayama. Le grandi aspettative per questo ritorno sono tuttavia state infrante. Il secondo cour di To Your Eternity 2 è trasmesso tra gli anime invernali di Crunchyroll, ma il pubblico continua a calare.

La prima stagione di To Your Eternity è caratterizzata da momenti di grande pathos, commoventi e introspettivi che hanno conquistato gli spettatori. Al contrario le dinamiche di To Your Eternity 2 non stanno riuscendo a catturare i fan. I nuovi personaggi introdotti hanno personalità fin troppo esuberanti, in particolare il principe Bonchien, che stonano se confrontate con i protagonisti defunti nella prima parte. In generale To Your Eternity 2 non riesce più a emozionare come invece avveniva in ogni singolo episodio della prima stagione. E voi cosa ne pensate, state seguendo il viaggio dell'immortale?