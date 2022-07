To Your Eternity Stagione 2: il viaggio di Fushi riprende in autunno

Tratto dalla serie manga di Yoshitoki Oima, To Your Eternity è stato uno degli anime più intensi ed emozionanti degli ultimi anni. L'onirico, sofferente viaggio di Fushi l'immortale riprenderà entro la fine del 2022, come rivelato ufficialmente da Crunchyroll.

Come anticipato, To Your Eternity sarebbe tornato con una seconda stagione nell'autunno del 2022. La finestra di uscita è ora stata ufficialmente confermata da Crunchyroll: la crescita personale dell'essere immortale conosciuto con il nome di Fushi continuerà nel corso del palinsesto autunnale della piattaforma straming.

Rispetto alla prima stagione, ci saranno grandi novità per questo nuovo appuntamento con la serie anime. In To Your Eternity 2 cambiano regista e studio d'animazione. Il director Mashiko Murata e lo studio Brain Base verranno sostituiti da Kiyoko Sayama e studio Drive. Il resto dello staff principale è stato confermato.

La prima stagione di To Your Eternity è stata trasmessa dall'aprile 2021, per un totale di 20 episodi, conquistando il pubblico con la sua trama sofferente, incentrata su un viaggio tra vita, morte, reincarnazione e amore. La serie manga, vincitrice di diversi, illustri premi, è stata lanciata sul Weeky Shonen Magazine di Kodansha nel 2016 e nel 2020 è cominciato il secondo grande arco narrativo. To Your Eternity ha adattato al momento i primi 54 capitoli del manga, per cui la seconda stagione riprenderà gli eventi dal capitolo 55, continuando l'avventura fino a circa il capitolo 100. E voi, siete entusiasti per questo ritorno?