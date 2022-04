To Your Eternity: svelato il numero di episodi della seconda stagione

L'emozionante, avventura strappalacrime di Fushi ha conquistato il cuore degli spettatori. A distanza di un anno dal debutto dell'adattamento anime, To Your Eternity sta per tornare con una seconda stagione.

Dopo aver ottenuto un successo straordinario con A Silent Voice, Yoshitoki Oima si è messo al lavoro su To Your Eternity. In simulcast su Crunchyroll, l'adattamento animato ha conquistato il palinsesto 2021, regalando forti emozioni al pubblico. A breve, proseguirà la battaglia con i Nokker.

Vista la calorosa accoglienza dei fan, To Your Eternity è stato rinnovato per una seconda stagione. Ma cosa sappiamo su questa nuova parte dell'avventura di Fushi? To Your Eternity 2 è stato mostrato in un poster promozionale. La locandina mostra il protagonista, nella sua prima sembianza umana, con indosso il solito giaccone da neve.

Sul sito ufficiale del distributore NHK è stato rivelato il numero totale di episodi di questo tanto atteso sequel. La stagione 2 di To Your Eternity sarà composta da un totale di 20 puntate, ciascuna della durata di circa 25 minuti. Al momento non si ha una data d'uscita ufficiale, anche se la finestra di rilascio è prevista per l'autunno 2022.

Questa seconda parte replicherà la durata della stagione di debutto. Contando che l'anime ha finora coperto i primi 6 volumi del manga, possiamo dire che la seconda stagione adatterà fino al volume 12 circa. Attualmente si contano 17 tankobon all'attivo, per cui si può già ipotizzare l'annuncio di una terza stagione.