To Your Eternity: svelato un nuovo trailer e il numero di episodi dell'anime

Dopo aver speso vagonate di lacrime per A Silent Voice, gioiello sia del mondo fumettistico che dell'animazione, grazie agli sforzi dello Studio Kyoto Animation che ha realizzato un film a dir poco straordinario. Ed è proprio dalla penna della stessa autrice che sta per arrivare l'anime di To Your Eternity

Annunciato a inizio gennaio, l'adattamento televisivo ha avuto modo già di far palare di sé grazie alla popolarità del manga che racconta di una storia emozionante e coinvolgente. Dopo aver rivelato il character design dei personaggi, la produzione ha voluto rilasciare al pubblico il primo trailer di To Your Eternity, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

Lo studio che si occuperà delle animazioni è Brain's Base (Mawaru Penguindrum), mentre la regia è affidata a Masahiko Murata (Baby Steps). La serie avrà, per questa prima stagione, una durata complessiva di 20 episodi. Il debutto dell'opera, infine, è previsto per la stagione autunnale nel mese di ottobre.

La trama narra di un essere immortale giunto sulla Terra. Apprendendo ciò che lo circonda, la creatura impara a mutarsi e ad assumere via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma ben presto è costretto a separarsene. Questa è la storia di un'evoluzione, di un viaggio ricco di sensazioni ed emozioni.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo anime, lo seguirete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.