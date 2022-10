To Your Eternity: un nuovo trailer conferma la sigla di apertura della Stagione 2

Il palinsesto anime dell'autunno 2022 ospiterà un emozionante ritorno. Presto, il viaggio di Fushi ricomincerà con la seconda stagione di To Your Eternity. Quando ci separano meno di 20 giorni dalla premiere, ecco che un nuovo trailer ci riporta dal protagonista immortale.

L'atteso esordio di To Your Eternity Stagione 2 è previsto, in simulcast su Crunchyroll, per il 23 ottobre 2022. La struggente avventura di Fushi riprenderà dunque molto presto, ma l'attesa cresce con il rilascio di un nuovo filmato promozionale.

Il terzo official trailer di To Your Eternity ci permette di scoprire in anteprima alcuni degli eventi a cui assisteremo nel corso di questa seconda parte dell'anime, ma non solo. Attraverso la clip ritroviamo la struggente sigla di apertura "Pink Blood" di Hikaru Utada. La opening della prima stagione è stata dunque confermata anche per la Stagione 2 anime.

Nel PV facciamo la conoscenza di tre nuovi protagonisti, che potete meglio ammirare nei character design in calce all'articolo. Hisame, Kahaku e Bonchien Nicoli la Tasty Peach Uralis verranno rispettivamente doppiati da Tomori Kusunoki, Mitsuki Saiga e Takehito Koyasu. Sebbene Fushi voglia restare solo, per evitare di soffrire ulteriormente, infine farà nuova, meravigliose amicizie. Vi ricordiamo che la produzione di questa seconda stagione è stata affidata allo studio d'animazione Drive e al director Kiyoko Sayama, che prendono le veci di Brains Base e Masahiko Murata.