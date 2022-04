To Your Eternity, il trailer della seconda stagione rivela regista e studio d'animazione

Il sito ufficiale della trasposizione anime televisiva del manga To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) di Yoshitoki Ōima ha pubblicato un nuovo video trailer per la seconda stagione dell'anime. Il teaser rivela il nuovo regista e lo studio dell'anime.

Kiyoko Sayama (Vampire Knight, Prétear, Amanchu! Advance) è la nuova regista dell'anime, che andrà a sostituire Masahiko Murata. Drive (ACTORS: Songs Connection, Vladlove) è il nuovo studio di animazione, che sostituisce Brains Base.

Il resto dei membri principali dello staff della prima stagione ritornano, inclusi Shinzō Fujita come supervisore della sceneggiatura della serie, Koji Yabuno come character designer, Ryo Kawasaki come compositore e Takeshi Takadera come direttore del suono.

La seconda stagione di To Your Eternity debutterà in autunno mentre la prima aveva debuttato su NHK Educational nell'aprile 2021. L'anime era originariamente previsto per l'ottobre 2020, ma è stato posticipato all'aprile 2021 a causa del fatto che la schedule di produzione dell'anime è stato pesantemente influenzato dal COVID-19. Potete trovare la prima stagione di To Your Eternity su Crunchyroll.

Il manga racconta le vicende di un ragazzo solitario che vaga per le regioni artiche del Nord America e incontra un lupo. I due diventano subito amici, dipendendo l'uno dall'altro per sopravvivere al duro ambiente. Ma il ragazzo ha una storia, e anche il lupo è più di quello che lascia trasparire.

Ōima ha lanciato il manga nel novembre del 2016 su Weekly Shōnen Magazine. Il primo arco del manga si è concluso nel dicembre 2019, e il secondo arco è stato lanciato nel gennaio 2020. Il manga ha vinto il premio Best Shōnen Manga al 43° annuale Kodansha Manga Awards nel maggio 2019.

Il manga si è anche classificato nella lista dell'American Library Association's (ALA's) Young Adult Library Services Association's (YALSA) 2019 di Great Graphic Novels for Teens.Qui potete trovare l'ultimo poster promozionale di To Your Eternity.