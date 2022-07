To Your Eternity: nuovo trailer per la Stagione 2 all'Anime Expo

In assoluta anteprima, durante un panel che Crunchyroll ha tenuto nel corso dell'Anime Expo 2022, è stato condiviso un nuovo trailer ufficiale per To Your Eternity Stagione 2. Quali emozionanti avventure dovrà affrontare l'essere immortale conosciuto come Fushi, questa volta?

Il debutto della seconda stagione anime di To Your Eternity è atteso entro la fine dell'anno. In attesa della premiere autunnale, Crunchyroll ha condiviso un nuovo filmato promozionale dell'adattamento dell'omonima opera di Yoshitoki Oima.

Dopo le infelici disavventure della prima stagione, Fushi ha deciso di non incontrare più nessuno e di proseguire il suo viaggio nella solitudine più totale. Per 40 anni, l'essere immortale cresce e vive solo in un'isola deserta, convinto di non avere bisogno di amici e di poter lottare contro i Nokker anche da solo.

Quando suo "padre", lo avverte della minaccia dei Nokker, che stanno trucidando i civili innocenti, Fushi rivela di non avere più la forza per impedire la morte di qualcuno. Infine, nel filmato vediamo Fushi visitare una grande città e diversi nuovi protagonisti.

La regia della seconda stagione di To Your Eternity è affidata a Kiyoko Sayama, che sostituisce Masahiko Murata. Lo Studio Drive prende in carico la produzione dell'anime da Brain Base. La prima stagione ha coperto i primi 54 capitoli del manga di oima. La stagione 2, dunque, adatterà la storia dal capitolo 55 in poi.