Pokémon rinuncia ufficialmente al tocco femminile, Ash e Go saranno gli unici protagonisti

Negli ultimi giorni si è speculato molto su Pocket Monsters, nome provvisorio della nuova serie Pokémon in arrivo il prossimo 17 novembre. Oggi, finalmente, è intervenuta la doppiatrice di Ash Rica Matsumoto per fare chiarezza, rivelando una nuova serie di dettagli e specificando che i due protagonisti non viaggeranno in compagnia di Koharu.

Per chi non la conoscesse, Koharu è stata recentemente presentata come la "figlia del Professor Sakuragi e grande amica d'infanzia di Go". Alcuni fan avevano ipotizzato che la ragazzina avrebbe viaggiato con il duo in maniera simile a Misty, ma le parole spese oggi dalla doppiatrice hanno chiarito che non sarà così.

Tra le altre informazioni rivelate durante la breve intervista, è stato confermato che Ash e Go avranno obiettivi completamente diversi. Ash sarà principalmente interessato ai combattimenti e cercherà di sconfiggere un numero sempre maggiore di avversari, mentre Go si preoccuperà principalmente di catturare quanti più Pokémon possibili.

Matsumoto ha concluso parlando del primo episodio del nuovo anime, che a quanto pare sarà incentrato su Pikachu. Questa scelta sarebbe anche figlia di una strategia di mercato: sfruttare la popolarità di Pikachu infatti potrebbe convincere nuovi fan a iniziare la serie. Ovviamente anche se qualcuno si perdesse il primo episodio non sarebbe un problema, visto che l'avventura inizierà ufficialmente con la puntata numero due.

