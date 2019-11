Todd McFarlane annuncia: rivedremo Medieval Spawn a breve

Fresco di conquista del nuovo record con Spawn numero 301, Todd McFarlane ha condiviso un'immagine sui social per ringraziare i fan di tutto il sentimento e la costanza con le quali hanno seguito la serie. Spawn, diventato il progetto più lungo di proprietà di un singolo autore di tutti i tempi, sta per tornare con una vecchia versione.

Dopo aver visto Spawn con un inedito costume nel numero 300, McFarlane ha deciso di lanciare il personaggio in versione Medieval Spawn con il prossimo numero 303. Tramite il proprio account Facebook, l'autore che pubblica presso Image Comics ha svelato che a breve farà quindi la sua riapparizione questo Hellspawn.

Appartenente al periodo medievale, il suo vero nome è Sir John di York che combatté durante la guerra civile inglese. Mandato all'Inferno, dove ha avuto a che fare con Malebolgia, ritorna poi sulla Terra diversi anni dopo insieme alla sua armatura medievale simbiotica. In calce potete osservare la copertina del numero in questione di Spawn.

Nelle prime storie, Medieval Spawn fu coinvolto in alcune problematiche legali che hanno poi portato alla perdita dei diritti sul personaggio di Angela, fondamentale per la storia di questo cavaliere medievale e che quindi potrebbe vedere alcune alterazioni rispetto alla versione originale. Il motivo per cui non è più apparso per tanti anni è proprio da ricercarsi in questa causa legale contro Neil Gaiman di Sandman portata avanti per tanto tempo nelle aule dei tribunali.