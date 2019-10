Todoroki di My Hero Academia si presenta in un magnifico cosplay fantasy

Per celebrare l'uscita del primo episodio della quarta stagione di My Hero Academia, vi riportiamo un bellissimo e simpaticissimo cosplay di Todoroki. Un cosplay che si distacca dai soliti canoni, ricercando, invece, quel tocco di originalità in più.

Già ieri vi avevamo fatto vede un bellissimo cosplay del Pro Hero numero tre Best Jeanist o quello ben più "particolare" di Deku fatto da un gatto. Oggi invece, come già anticipato, parliamo di uno dei personaggi più apprezzati del mondo di My Hero Academia. Il fuoco e il ghiaccio, il figlio dell'attuale numero uno dell'associazione eroi: Todoroki. Ma non come siamo abituati a vederlo, ma bensì in chiave fantasy, tratto direttamente dalla ending tre dell'anime.

Ha mostrarci il cosplay in chiave medievale è stato l'utente di Instagram Sanny_Cosplay. Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, il personaggio è riprodotto alla perfezione. I vestiti sono magnifici come anche la capigliatura, la stessa cicatrice sul volto o gli occhi di colore differente. Da parte nostra possiamo dire di apprezzare moltissimo questa lettura in chiave fantasy di Todoroki, come altrettanto abbiamo apprezzato la ending da cui è tratto il cosplay.

Vi ricordiamo che My Hero Academia 4 è trasmesso in italia sulla piattaforma streaming VVVVID in simulcast, sottotitolato in italiano, ogni sabato sera. Sarà composta da ben 25 episodi e proprio in queste ore è andato in onda il primo.

Detto questo, cosa ne pensate del magnifico cosplay di Todoroki? Lo preferite più in chiave fantasy o con i canonici vestiti che indossa nel anime? Fatecelo sapere nei commenti.