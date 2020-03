Toei Animation apre un canale Youtube interamente dedicato ai Tokusatsu

La Toei Animation ha annunciato l'apertura, prevista per il 6 Aprile, di un nuovo canale Youtube interamente dedicato agli anime Tokusatsu. Il canale verrà aggiornato ogni giorno con nuovi episodi, direttamente dall'enorme catalogo di serie a cui può attingere lo studio, da Kamen Rider fino ai Super Sentai.

Nella data di lancio saranno caricati due episodi sottotitolati in inglese di 4 serie, Mirai Robo Daltanious, Combattler V, Voltes V, Daimos. Al momento la Toei Animation non ha rivelato l'intero parco titoli - che si comporrà di circa 70 serie - ma è possibile che nel giorno di lancio del servizio ci sarà qualche sorpresa oltre ai titoli prima citati.

In seguito alle prime due puntate, le successive non saranno disponibili con sottotitoli in inglese, tuttavia il il piano di Toei è quello di aggiornare il servizio fornendo i sottotitoli per ogni lingua. Il terzo e il quarto episodio di Combattler V debutteranno il 19 Aprile, mentre i prossimi verranno trasmessi di domenica.

Al canale verranno aggiunte ulteriori puntate di Voltes V e Daimos in un secondo momento. Tutti e tre i titoli fanno parte della "Romance Super Robot Trilogy", diretta da Tadao Nagahama. Sulla stessa linea d'onda di Toei, Shout! Factory ha annunciato lunedì scorso il lancio di un canale di streaming incentrato sui Tokusatsu, "TokuShouTsu". La sua trasmissione è iniziata oggi su PlutoTV.

