Toei Animation avrebbe voluto ambientare Dragon Ball GT in un diverso periodo temporale!

Sebbene Dragon Ball GT non sia più canonico e abbia -a suo tempo- deluso moltissimi fan del brand lanciato da, ve ne sono ancora molti legati alla suddetta opera d’animazione. Tuttavia, stando ad una vecchia intervista del produttore, la serie avrebbe potuto essere molto diversa...

Grazie alla poderosa traduzione effettuata dal portale d’informazione Kazenshuu, finalmente ci è infatti chiaro il contenuto dell’intervista rilasciata dal produttore nel lontano 2005, e inclusa nel cosiddetto Dragon Brook.



Secondo le informazioni in essa riportate, non solo Toei Animation avrebbe voluto ambientare la serie in un differente periodo temporale, ma addirittura Morishita ha ammesso che lo studio intendeva invece colmare i 10 anni di buio fra la sconfitta di Kid Bu ed il primo incontro fra Goku e Ub.



“L’ultimo capitolo del manga originale è ambientato dieci anni dopo la battaglia con Majin Bu, pertanto, almeno inizialmente, l’idea era di colmare quel buco attraverso storie originali. Ne avevamo pianificate diverse. A livello di contenuto, pensavamo di far ruotare la trama attorno alle imprese di Pan o Trunks, ossia la nuova generazione di bambini."



Le parole del direttore confermano dunque che Dragon Ball GT sarebbe potuto essere una sorta di Dragon Ball Z: The Next Generation, similmente a quanto fatto recentemente con la serie di Boruto. Tuttavia, Morishita ha aggiunto che Toei, realizzando un mid-sequel, temeva di mancare di rispetto al sensei Toriyama, e pertanto la produzione si vide costretta a modificare i propri piani.



Non è infatti escluso che lo stesso Toriyama, già al tempo, volesse colmare personalmente quel gap narrativo, come appunto dimostrato dalla successiva realizzazione dei più recenti lungometraggi legati al franchise e soprattutto dell’ormai longeva serie di Dragon Ball Super.

Col senno di poi, avreste preferito che Toei Animation avesse provato a colmare il suddetto gap temporale o siete soddisfatti della scelta intrapresa, a suo tempo, dallo studio?