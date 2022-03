Toei Animation nel caos: problemi per gli anime di ONE PIECE e Dragon Quest dopo l'hacking

Toei Animation è la casa d'animazione che si occupa di proporre al pubblico alcuni degli anime più famosi del momento. Oltre il sempreverde ONE PIECE, che l'azienda produce da più di venti anni, al momento può contare anche su titoli come Dragon Quest: Dai la Grande Avventura, Delicious Party Precure e Digimon Ghost Game.

Tutti gli episodi di questi anime potrebbero però saltare nel breve periodo. Negli scorsi giorni, Toei Animation è stata hackerata. Inizialmente i problemi sono stati riscontrati soltanto su un sito della compagnia, ma nelle più recenti dichiarazioni viene rivelato che il danno è stato più preoccupante del previsto. Con questo attacco, l'hacker ha corrotto alcuni file essenziali per la compagnia e ciò comporterà degli slittamenti per alcuni episodi:

L'episodio 73 di Dragon Quest non andrà in onda sabato e al suo posto verrà ritrasmesso l'episodio 31. Soltanto in una data successiva sapremo quando l'anime riprenderà la sua normale messa in onda;

Lo stesso vale per Digimon Ghost Game che non andrà proprio in onda il 20 marzo;

Delicious Party Precure vedrà saltare l'episodio 6, che non andrà in onda il 13 marzo, lasciando invece spazio a una ritrasmissione dell'episodio 6;

Infine, lo staff di ONE PIECE ha già annunciato che dal 20 marzo ci saranno altre informazioni riguardanti l'anime.

Una situazione davvero grave per l'azienda d'animazione, in particolare per la situazione di ONE PIECE che avrebbe trasmesso episodi importanti per la storia.