Toei Animation: come sono le condizioni lavorative nello studio di One Piece?

Una delle problematiche che ha attraversato storicamente l'industria degli anime sin dalle sue origini è quella relativa alle condizioni lavorative. Spesso gli animatori sono sottoposti a ritmi forsennati, ma non tutte le compagnie sono soggette agli stessi problemi. E un esempio virtuoso è rappresentato da Toei, lo studio dietro One Piece.

Di recente, soprattutto in riferimento alle condizioni lavorative dietro uno degli anime-simbolo del 2023, cioè Jujutsu Kaisen 2, abbiamo assistito ad una sequela pressoché infinita di lamentele sia parte degli animatori che hanno operato all'interno della produzione, sia da parte degli spettatori, preoccupati che i loro beniamini potessero trovarsi in situazioni poco edificanti – se non potenzialmente radicali. Al punto che l'animatore francese Vincent Chansard ha dichiarato di non voler più lavorare per MAPPA, proprio perché – a suo dire – non desidera “supportare un'azienda che dal punto di vista ideologico non si cura delle condizioni lavorative degli animatori”.

Parole forti, avallate immediatamente da Shunsaku Kozuma, un animatore in forza a Jujutsu Kaisen 2 che si è scagliato anche lui contro MAPPA, tanto da sottolineare la supposta noncuranza della compagnia nei confronti dei dipendenti. Ma non tutti gli studi d'animazione, occorre specificarlo, sono stati oggetto di invettive al vetriolo, e in tal senso un esempio emblematico e assolutamente virtuoso è rappresentato da Toei Animation, l'azienda dietro One Piece.

Proprio nel corso della live twitch durante la quale Vincent Chansard ha attaccato (neanche troppo velatamente) MAPPA, l'animatore ha esaltato le condizioni lavorative in seno alla Toei, sostenendo che l'eponima azienda non solo permette agli animatori di lavorare in un contesto positivo e assolutamente edificante, ma concede loro anche la giusta cornice temporale per eseguire le animazioni al meglio delle possibilità, soprattutto per quanto riguarda One Piece, considerato dall'artista francese il punto apicale dell'industria giapponese degli anime.

Non è un caso, infatti, che Chansard – come da lui stesso dichiarato – si trasferirà in Giappone per un intero anno per lavorare come animatore-dipendente presso l'eponimo studio. D'altronde, alla pari del Ghibli, Toei è una delle pochissime compagnie che dispone di un gruppo di lavoratori a contratto, fattore che comporta per gli artisti non solo delle condizioni lavorative migliori, ma anche delle retribuzioni più alte rispetto al resto dell'industria. E a testimoniare la virtuosità dello studio in questione, sono intervenute anche le parole di un collega di Chansard, Dorian Coulon, il quale non ha perso tempo ad esaltare l'operato di Toei anche agli occhi di chi, come lui, opera nelle vesti di freelance. “Seppur non sia un dipendente” dichiara l'artista “Toei mi ha comunque concesso delle scadenze di un mese per la realizzazione dei layout, mentre per quanto riguarda gli altri anime settimanali che non siano One Piece, spesso mi capita di dover portare a termine una semplice scena in meno di tre o quattro giorni. L'esperienza lavorativa in riferimento a One Piece è davvero incredibile, la sto amando profondamente”.

Durante la live twitch, come logico che fosse, i due animatori non hanno discusso dell'ammontare delle retribuzioni, ma se consideriamo la storia di Toei e l'ammirazione che molti dei suoi dipendenti provano nei confronti del celebre studio, è lecito pensare che l'azienda rispetti il lavoro degli artisti anche in termini economici. Fattore che, purtroppo, non si estende al resto dell'industria.