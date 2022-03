TOEI Animation, la compagnia di Dragon Ball sotto attacco: gli hacker hanno colpito

A TOEI Animation si devono alcune delle serie anime più apprezzate dalla community, tra le quali Dragon Ball, ONE PIECE o Sailor Moon. La compagnia giapponese, però, nelle ultime ore è stata vittima di un grosso hack. Stando agli ultimi report, uno dei siti web di TOEI è stato chiuso in seguito all’accaduto.

Per lo studio d’animazione questo sembrava un periodo florido. Dagli ultimi report di TOEI è emerso che le vendite di ONE PIECE sono in crescita, mentre quelle di Dragon Ball si assestano ancora a livelli ottimali. Quando tutto sembrava andare per il meglio, però, la casa madre nipponica è stata colpita dagli hacker.

L’aggiornamento proviene da IT Media, che ha svelato l’attacco nei confronti di TOEI Animation. L’hack è stato prontamente affrontato, ma a causa della violazione subita, uno dei siti web è stato chiuso in via preventiva. In particolare, è stato lo shop online a veder chiudere serranda, onde evitare ogni sorta di problematica con la clientela.

TOEI sta ora collaborando con IT Media per scoprire la provenienza dell’attacco e quali informazioni sono state trafugate. Le indagini, sono volte a scoprire se i dati dell’utenza siano stati violati o meno. L’attacco potrebbe essere stato provocato dalla recente questione tra TOEI e il copyright, che ha portato a un duro colpo a uno youtuber americano. Resta da scoprire se l’hack ha in qualche modo intaccato il prossimo Dragon Ball Super: Super Hero, oppure se di questo sono state rubate notizie non ancora pubblicate in via ufficiale.