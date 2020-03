TOEI Animation diffonde un nuovo trailer per Digimon Adventure: Psi

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno nello straordinario mondo digitale con l'attesissimo reboot della serie originale del 1999 dei Digimon, intitolato per l'occasione Digimon Adventure: Psi. In concomitanza con l'avvicinarsi della data di debutto, TOEI Animation ha diffuso in rete un nuovo trailer promozionale.

Quasi a esaudire un'operazione nostalgia, lo staff sta riprendendo con cautela le caratteristiche che hanno reso il franchise, prima che una gallina dalle uova d'oro, un titolo che ha accompagnato l'infanzia di migliaia di appassionati. TOEI Animation, dunque, ha riconfermato lo storico cast di doppiatori, attribuendo ai personaggi lo stesso character design salvo qualche lieve modifica.

In rete, nelle ultime ore, è apparso un nuovo trailer promozionale che sponsorizza il primo episodio dell'anime atteso il mese prossimo, esattamente previsto al debutto il 5 aprile. La clip in questione, della durata di appena 45 secondi, è disponibile in calce alla notizia e ritrae il primo incontro tra Tai e Agumon in concomitanza del loro primo combattimento come partner. Ci sono già molte aspettative riguardo all'attesissimo reboot di Digimon Adventure, soprattutto in virtù delle modifiche che saranno apportate alla storica serie.

