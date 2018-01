Toei Animation diffonde un'ultima tornata di screenshot tratti da Dragon Ball Super 122!

Mancano solo dodici ancora alla messa in onda del 122° episodio di Dragon Ball Super , e anche oggi, come promesso,diffonde viaun piccolo set di screenshot tratti dalla nuova puntata. Stavolta chi sarà protagonista delle nuove immagini?

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Visionabili in calce all'articlo, gli ultimi tre screenshot rilasciati in anteprima dal colosso nipponico ci mostrano un interessante primo piano di Vegeta trasformato in Super Saiyan Blue. Nell'immagine, il Saiyan è avvolto non solo dalla tipica aura azzurra che caratterizza la sudetta trasformazione, ma anche da alcune scariche elettriche: che il Saiyan stia per ricorrere al suo iconico Final Flash?

Un secondo screenshot ha invece per protagonista il mastodontico Jiren il Grigio, il quale è però immortalato in una posa poco chiara: molto serio in volto, sembra che il Pride Trooper stia lanciando all'avversario un colpo energetico, ma potrebbe anche trattarsi di una provvidenziale schivata. Il colore violaceo dl colpo, tuttavia, sembra però avvalorare la prima ipotesi.

La terza ed ultima immagine, infine, ci mostra un curioso sorriso stampato sul volto dell'Angelo Whis, il quale, durante il corso del Torneo del Potere, ha fatto svariati apprezzamenti su Goku e gli altri concorrenti ancora in gara. Cosa avrà attirato stavolta la sua attenzione?

In attesa di conoscere le risposte a queste domande, vi riportiamo di seguito la sinossi dell'episodio che sarà trasmesso durante la notte sulla rete nipponica FujiTV.

Dragon Ball Super 122 - Mantenere il suo orgoglio! La sfida di Vegeta contro il più forte!

Data: 7 gennaio 2018

Trama: Vegeta sfida Jiren a duello. Intanto, altrove, Dyspo prova a mettere in difficoltà i guerrieri del Settimo Universo. Non apprezzando questa strategia, Freezer sceglie Dyspo come prossimo bersaglio!