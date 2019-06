Toei Animation indice un contest per creare nuovi anime, compreso il remake di Ikkyū-san

Nel corso della giornata odierna, Toei Animation ha annunciato un contest dedicato alla creazione di nuovi e interessanti anime, il cosiddetto "100-Year Anime Project". Il nome del tutto indica l'obiettivo finale del contest, creare un anime che possa continuare a vivere per almeno 100 anni.

Il progetto consente ai partecipanti di presentare proposte per un progetto anime all'interno di uno tra quattro "Corsi", con uno dei quali - il Corso C - che ha reso noto di essere attualmente alla ricerca di proposte per un remake di Ikkyū-san.

Gli altri corsi si suddividono con "Il Corso A" per coloro che non hanno esperienza di lavoro su anime o manga e "il Corso B" per coloro che hanno esperienza nel settore e possono presentare proposte dettagliate capaci d'entrare rapidamente in una vera e propria fase di produzione . Il "Corso D" sarà invece costituito da animatori esperti, artisti di sfondo e designer per oggetti di scena che supporteranno il progetto che verrà infine selezionato.

Ogni corso avrà un gran premio, un secondo posto e menzioni d'onore per alcune delle proposte più interessanti. I vincitori avranno rispettivamente premi in denaro da 1 milione di yen (circa 9.200 dollari), 500.000 yen (circa 4.600 dollari) e 300.000 yen (circa 2.700 dollari). Katsuhiro Takagi, capo direttore di Toei Animation, ha dichiarato che il progetto nasce al fine ultimo di portare alla luce nuovi anime capaci di diversificarsi dalle varie produzioni a cui siamo oramai abituati.