Toei Animation ci mostra le bellissime copertine dei DVD 39 e 40 di Dragon Ball Super

A distanza di 10 giorni dall’uscita dei DVD 37 e 38 dell’edizione nipponica dipubblica in rete le copertine nei dischi 39 e 40, i quali saranno noleggiabili nelle videoteche giapponesi a partire dai primi giorni di aprile 2018.

Mentre il volume 39 raccoglierà gli episodi 115-117, relativi alla furibonda battaglia tra Son Goku del Settimo Universo e la potente Kefla (fusione tra Kale e Caulifla) del Sesto, il volume 40 conterrà invece gli episodi 118-120, in cui i fan nipponici potranno assistere allo scontro di Piccolo e Gohan contro i due Namecciani arruolati da Lord Champa, e soprattutto al triplice attacco omicida utilizzato dalle mortali macchine del Terzo Universo.

Dal momento che quest’edizione destinata al noleggio non arriverà mai in Italia, consoliamoci quantomeno con le splendide illustrazioni visionabili in calce all’articolo. La prima, che funge da copertina per il 39° DVD, ci mostra Goku nella versione incompleta dell’Ultra Istinto fronteggiare l’esile ma tenace Kefla. La seconda, invece, è incentrato su Gohan che, forte del suo rinnovato spirito guerriero, ha giocato un ruolo molto importante nella battaglia contro il Dottor Paparoni ed il possente Koichiareta (il gigantesco risultato della fusione dei robot Koitsukai, Panchia e Borareta).

Vi ricordiamo, infine, che il 130° episodio di Dragon Ball Super verrà trasmesso domenica 18 marzo, mentre il 131° ed ultimo (almeno per ora) andrà in onda su Fuji TV il prossimo 25 marzo.