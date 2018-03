Toei Animation ci mostra le copertine dei DVD 37 e 38 di Dragon Ball Super

Mentre domenica prossima visioneremo finalmente il 129° episodio diha pubblicato in rete le stupende copertine dei DVD numero 37 e 38 della serie, i quali saranno noleggiabili nelle videoteche nipponiche già nelle prossime ore.

Se il volume 37 racchiude gli episodi 109, 110 e 111, relativi allo scontro fra Hit e Jiren, nonché il primo round fra Goku ed il suddetto Pride Trooper, il volume 38 include invece le puntate 112, 113 e 114, in cui abbiamo assistito alla trasformazione in Super Saiyan 2 di Cabba e all’inizio delle ostilità fra Kakaroth e le tenaci Saiyan del Sesto Universo.



Visionabile in calce all’articolo, la copertina del 37° volume ci mostra dunque l'assassino Hit combattere contro Jiren, mentre un Goku ormai trasformato nella forma imperfetta (anche detta ‘Presagio’) dell’Ultra Istinto si erge determinato sullo sfondo. La copertina del 38° supporto ottico, invece, presenta il piccolo Cabba, forte della sua nuova trasformazione, lanciare un potente colpo energetico contro il suo avversario, mentre un severo Vegeta osserva in rigoroso silenzio i progressi del suo discepolo.

Quale delle due illustrazioni vi ha colpito maggiormente?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nelle ultime ore il sensei Toyotaro ha pubblicato in rete la copertina (in alta risoluzione) dell'edizione speciale del quinto volume di Dragon Ball Super. Datele uno sguardo, perché probabilmente non la vedremo mai in Italia!