La Toei Animation produrrà 'Jurassic', un nuovo anime sui Dinosauri. Ecco il trailer

La Toei Animation, rinomato studio giapponese responsabile degli adattamenti di molti manga dell'industria, produrrà un anime davvero particolare chiamato "Jurassic". Come suggerisce il titolo, la nuova opera verterà sui Dinosauri, ed un primo trailer ci fa intuire le atmosfere che la caratterizzeranno.

L'anime sarà disponibile in streaming su Youtube a partire da metà agosto, e dal primo filmato possiamo scorgere grande cura per quanto riguarda l'aspetto grafico, che sembra piuttosto azzeccato. Anche se il video dura solo 18 secondi, lo stile ci ha subito colpiti in positivo, e speriamo che queste prime sensazioni vengano riconfermate anche difronte ad un'analisi più attenta.

Il progetto è stato affidato agli elementi più giovani dello staff di Toei, inoltre l'anime è soltanto il primo di molti che d'ora in poi coinvolgeranno gli animatori con meno esperienza e anagraficamente più freschi.

L'anime è ispirato da un libro giapponese (Real-Size-Extinct Creatures Picture Book) di Ken Tsuchiya, e proprio l'autore in questione supervisionerà il progetto per il design dei dinosauri. Questa nuova produzione può rivelarsi sicuramente interessante, sopratutto per scoprire qualche diamante grezzo dell'animazione tra gli artisti più giovani.

Purtroppo la colorista Naomi Ishida di Kyoto Animation non ce l'ha fatta. La compagnia ha aperto un conto sul quale ricevere delle donazioni per aiutare le famiglie delle vittime, Un'iniziativa che non potrà colmare il vuoto lasciato dai propri cari ma fornirà loro l'adeguato sostentamento di cui hanno bisogno.

La campagna indetta dalla Sentai FilmWorks ha raggiunto 2 milioni di dollari, un traguardo magnifico sia per l'azienda che per la community.