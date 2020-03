Toei Animation pubblica il trailer di Digimon Adventure: Psi, svelato il giorno di uscita

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ha terminato un'avventura. Il film andato in onda nelle sale giapponesi ha chiuso infatti quel ciclo di storie che partì nel '99 con Digimon Adventures. Ma il brand dei mostri digitali che da sempre fa concorrenza a Pokémon non si chiude di certo qui. Sta infatti per arrivare la serie Digimon Adventure: Psi.

La Toei Animation aveva già svelato alcune informazioni su questo anime che partirà ad aprile 2020: sarà un reboot e vedremo quindi i DigiPrescelti Tai, Matt, Sora e gli altri alle prese con una storia completamente inedita. Ciò viene confermato anche dal primo trailer di Digimon Adventure: Psi che segue il teaser pubblicato alcune settimane fa.

Nel video che potete vedere in alto assistiamo all'inizio della narrazione di Digimon Adventure: Psi con Tai nuovamente studente delle scuole elementari insieme ai suoi amici. Dopo un breve attimo in cui si vede il famoso simbolo dell'amicizia a forma di sole stilizzato, Tai incontra Koromon che poi diventerà un Agumon. Nella clip sono presenti anche diverse scene di battaglia che si alternano tra mondo reale e digitale.

Il trailer di Digimon Adventure: Psi conferma anche la data di uscita: il 5 aprile 2020. Ad occuparsi dell'anime ci saranno Masato Mitsuka alla regia, Atsuhiro Tomioka alla sceneggiatura, Katsuyoshi Nakatsuru al character design e Akihiro Asanuma capo animatore. Insieme all'anime debutterà anche un gioco di carte creato per l'occasione.